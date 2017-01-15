Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Лондоне (327)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Лондоне. Осень, 2017

  • 561
  • 0
  • 15 Января 201705:56
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне, Горожане

Кажется, традиции Севил-Роу на некоторое время отошли на второй, если не третий план.

1 / 96
  • Стритстайл: Неделя мужской моды в Лондоне. Осень, 2017

На днях в Лондоне завершилась Неделя мужской моды, на которой дизайнеры представили свои коллекции сезона осень-зима 2017/18. Как и всегда, на улицах британской столицы творились вещи не менее интересные, чем на подиумах. Особенный интерес вызывает то, что в объективах стритстайл фотографов на этот раз почти не было классики или хотя бы ее интерпретаций. Кажется, местная модная публика окончательно и бесповоротно влюбилась в Гошу Рубчинского и Демну Гвасалия.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru