Кажется, традиции Севил-Роу на некоторое время отошли на второй, если не третий план.

1 / 96 Стритстайл: Неделя мужской моды в Лондоне. Осень, 2017































































































































































































На днях в Лондоне завершилась Неделя мужской моды, на которой дизайнеры представили свои коллекции сезона осень-зима 2017/18. Как и всегда, на улицах британской столицы творились вещи не менее интересные, чем на подиумах. Особенный интерес вызывает то, что в объективах стритстайл фотографов на этот раз почти не было классики или хотя бы ее интерпретаций. Кажется, местная модная публика окончательно и бесповоротно влюбилась в Гошу Рубчинского и Демну Гвасалия.