Стритстайл: Неделя мужской моды в Лондоне. Осень, 2017

Кажется, традиции Севил-Роу на некоторое время отошли на второй, если не третий план.
На днях в Лондоне завершилась Неделя мужской моды, на которой дизайнеры представили свои коллекции сезона осень-зима 2017/18. Как и всегда, на улицах британской столицы творились вещи не менее интересные, чем на подиумах. Особенный интерес вызывает то, что в объективах стритстайл фотографов на этот раз почти не было классики или хотя бы ее интерпретаций. Кажется, местная модная публика окончательно и бесповоротно влюбилась в Гошу Рубчинского и Демну Гвасалия.
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