Стритстайл: Неделя мужской моды в Лондоне. Осень, 2018

Очередной модный марафон стартовал в Лондоне мужской Неделей сезона осень-зима 2018/19.

1 / 58 Стритстайл гостей Недели мужской моды в Лондоне. Осень, 2018



















































































































Из-за больших перемен в расписании и миграции марок по локациям Неделя мужской моды в Лондоне на этот раз оказалась пресноватой. Количество показов заметно сократилось, как и участие знаковых имен. В этом сезоне лондонский подиум был отдан молодым брендам, поэтому не получил достойной прессы. Впрочем, местный стритстайл немного спас положение. Четыре дня на улицах британской столицы можно было наблюдать пеструю толпу, одетую по последнему слову моды. Впрочем, к актуальным трендам это имеет не самое прямое отношение, зато образы лондонцев демонстрируют, как от сезона к сезону качественно меняется их стиль.