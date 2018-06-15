Стритстайл: Неделя мужской моды в Лондоне. Весна, 2019

На этот раз мужская лондонская Неделя приятно удивляла молодыми лицами и свежим взглядом на моду.

В этом сезоне расписание Недели мужской моды осталось без показов больших марок и громких имен. Подиум был полностью в распоряжении молодежи и локальных марок. Такой состав участников отразился и на публике: гостями шоу стали в основном молодые и творческие лондонцы. Образы, которые они выбирали для показов и тусовок, выделяются на общем фоне расслабленностью, непринужденностью и использованием стиля и культуры 1990-х годов в качестве главного источника вдохновения.