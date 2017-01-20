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Неделя моды в Милане (417)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Милане. Осень, 2017

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  • 20 Января 201718:51
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане

Завершившаяся миланская Неделя была богата на утепленные уличные образы.

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  • Неделя мужской моды в Милане. Осень, 2017

Погода в Европе во время дней мужской Недели в Милане оказалась беспощадной к местным модникам. Практически каждый день встречал гостей показов морозцем, поэтому всем пришлось утепляться. Впрочем, самые отчаянные продолжали щеголять во вполне демисезонных нарядах. Вся пестрота и многообразие выбора миланцев в подборке от уличных фотографов.

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