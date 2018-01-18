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Неделя моды в Милане (477)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Милане. Осень, 2018

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  • 18 Января 201820:01
Сюжеты: Неделя моды в Милане, Горожане, Осень-зима 2018-19

Модный марафон продолжается в Париже, а мы знакомимся с образами гостей мужской Недели в Милане.

Итальянская Неделя традиционно оказалась ярче и эмоциональнее лондонской. В эти дни на улицах Милана и у площадок, на которых проходили дефиле, было полно модного народа. Гости шоу могли похвастать оригинальным стилем, смелым подходом к актуальным трендам и порой спорными сочетаниями. Эклектика на этот раз решала все.

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