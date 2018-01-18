Стритстайл: Неделя мужской моды в Милане. Осень, 2018

Модный марафон продолжается в Париже, а мы знакомимся с образами гостей мужской Недели в Милане.

Итальянская Неделя традиционно оказалась ярче и эмоциональнее лондонской. В эти дни на улицах Милана и у площадок, на которых проходили дефиле, было полно модного народа. Гости шоу могли похвастать оригинальным стилем, смелым подходом к актуальным трендам и порой спорными сочетаниями. Эклектика на этот раз решала все.