Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2017

Завершившаяся недавно в Париже Неделя мужской моды порадовала разнообразием и свежестью.
Образы гостей последней Недели мужской моды, действительно, приятно удивляют ощущением молодость и свободы. Местные модники продолжают искусно смешивать спорт и уличную моду с современной классикой. Кажется, что все здесь дышит свежестью и ежедневными удовольствиями.
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