Завершившаяся недавно в Париже Неделя мужской моды порадовала разнообразием и свежестью.

1 / 74 Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2017



















































































































































Образы гостей последней Недели мужской моды, действительно, приятно удивляют ощущением молодость и свободы. Местные модники продолжают искусно смешивать спорт и уличную моду с современной классикой. Кажется, что все здесь дышит свежестью и ежедневными удовольствиями.