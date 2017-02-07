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Неделя моды в Париже (784)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2017

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  • 07 Февраля 201710:37
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

Завершившаяся недавно в Париже Неделя мужской моды порадовала разнообразием и свежестью.

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  • Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2017

Образы гостей последней Недели мужской моды, действительно, приятно удивляют ощущением молодость и свободы. Местные модники продолжают искусно смешивать спорт и уличную моду с современной классикой. Кажется, что все здесь дышит свежестью и ежедневными удовольствиями. 

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