Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2018

У погоды были свои планы на счет того, как должны выглядеть гости показов завершившейся на днях Недели мужской моды.

На этот раз у гостей показов Недели мужской моды в Париже особенной популярностью пользовались дождевики и все, у чего есть капюшон. Непогода заставила парижан и гостей Столицы моды одеваться теплее и делать выбор в пользу комфорта. Впрочем, изобретательность и оригинальность местных модников проявились и в этой ситуации.