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Неделя моды в Париже (897)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2018

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  • 25 Января 201812:08
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

У погоды были свои планы на счет того, как должны выглядеть гости показов завершившейся на днях Недели мужской моды.

На этот раз у гостей показов Недели мужской моды в Париже особенной популярностью пользовались дождевики и все, у чего есть капюшон. Непогода заставила парижан и гостей Столицы моды одеваться теплее и делать выбор в пользу комфорта. Впрочем, изобретательность и оригинальность местных модников проявились и в этой ситуации.

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