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Неделя моды в Париже (1035)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2019

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  • 22 Января 201921:03
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20, Горожане

Суровая зима в этом году заставила парижских модников значительно утеплиться и вспомнить о ярких красках.

Как оказалось, в особом почете у гостей парижской Недели мужской моды многослойность. Желая утеплиться перед лицом довольно холодной зимы этого года, местные модники использовали флисовые крутки, пальто, пуховики, свитера, худи и т.д. Практически каждый второй образ завершался длинным шарфом. Настроение себе и друг другу в Париже поднимали с помощью ярких красок и принтов, которых так много у спортивных марок и стритстайл-брендов.

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