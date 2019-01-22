Стритстайл: Неделя мужской моды в Париже. Осень, 2019

Суровая зима в этом году заставила парижских модников значительно утеплиться и вспомнить о ярких красках.

Как оказалось, в особом почете у гостей парижской Недели мужской моды многослойность. Желая утеплиться перед лицом довольно холодной зимы этого года, местные модники использовали флисовые крутки, пальто, пуховики, свитера, худи и т.д. Практически каждый второй образ завершался длинным шарфом. Настроение себе и друг другу в Париже поднимали с помощью ярких красок и принтов, которых так много у спортивных марок и стритстайл-брендов.