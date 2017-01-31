Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Париже (777)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя высокой моды. Весна, 2017

  • 380
  • 0
  • 31 Января 201711:55
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане, Весна-лето 2017

Образы гостей завершившейся в эти выходные Недели высокой моды удивили.

1 / 99
  • Стритстайл: Неделя высокой моды. Весна, 2017

Абсолютно все фоторепортажи с улиц Парижа во время кутюрной Недели удивляют однообразием. В этом сезоне гости показов выбирали не самые яркие наряды, которые, впрочем, гармонично вписывались в декорации зимнего города. Январь в Париже выдался морозным, поэтому черные и серые луки все же разнообразились мехом и яркими спортивными элементами. В целом же, парижане и гости Столицы мировой моды отдали предпочтение практичности и комфорту.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru