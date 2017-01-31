Образы гостей завершившейся в эти выходные Недели высокой моды удивили.

1 / 99 Стритстайл: Неделя высокой моды. Весна, 2017





































































































































































































Абсолютно все фоторепортажи с улиц Парижа во время кутюрной Недели удивляют однообразием. В этом сезоне гости показов выбирали не самые яркие наряды, которые, впрочем, гармонично вписывались в декорации зимнего города. Январь в Париже выдался морозным, поэтому черные и серые луки все же разнообразились мехом и яркими спортивными элементами. В целом же, парижане и гости Столицы мировой моды отдали предпочтение практичности и комфорту.