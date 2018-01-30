Вход
ADV
Интересно
Неделя моды в Париже (903)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя высокой моды. Весна, 2018

  • 95
  • 0
  • 30 Января 201813:18
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Горожане

Прошедшая Неделя высокой моды сезона весна-лето 2018 удивила демократичностью образов, которые выбирали гости показов.

1 / 82
  • Стритстайл: Неделя высокой моды. Весна, 2018

Если Неделя haute couture обычно поражает размахом как представляемых коллекций, так и нарядов гостей, то в этот раз все оказалось немного иначе. Образы, которые выбирали посетители шоу, удивляли журналистов и фотографов демократичностью и лаконичностью. Похоже, что комфорт и сдержанность победили в моде окончательно. Впрочем, некоторые гости все же предпочитали разодеться в пух и прах.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru