Прошедшая Неделя высокой моды сезона весна-лето 2018 удивила демократичностью образов, которые выбирали гости показов.

1 / 82 Стритстайл: Неделя высокой моды. Весна, 2018



































































































































































Если Неделя haute couture обычно поражает размахом как представляемых коллекций, так и нарядов гостей, то в этот раз все оказалось немного иначе. Образы, которые выбирали посетители шоу, удивляли журналистов и фотографов демократичностью и лаконичностью. Похоже, что комфорт и сдержанность победили в моде окончательно. Впрочем, некоторые гости все же предпочитали разодеться в пух и прах.