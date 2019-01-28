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Неделя моды в Париже (1048)
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Артем Кузелев

Стритстайл: Неделя высокой моды. Весна, 2019

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  • 28 Января 201911:21
Сюжеты: Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019, Горожане

Посетители показов завершившейся в Париже кутюрной Недели удивили простыми и лаконичными нарядами.

Неделя haute couture в этом сезоне удивила не только поредевшим расписанием, но и образами гостей показов. Снегопады и холод во французской столице заставили посетителей Недели отказаться от сложных и вычурных нарядов и выбрать теплые вещи. Публика предпочла одеваться лаконично и комфортно, выбирая спортивный стиль и натуральные материалы. Вероятно, репортажи с улиц Парижа во время Недели высокой моды впервые выглядят так спокойно. Отчасти на выбор одежды повлияли и продолжающиеся здесь протестные акции – демократичность встала в авангарде.

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