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Артем Кузелев

Стритстайл: Образы с улиц Дублина

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  • 24 Мая 201923:17
Сюжеты: Горожане

Ирландия известна своей мрачной погодой, но это не мешает дублинцам выглядеть ярко и эффектно.

Образы, которые жители ирландской столицы выбирают на каждый день, отлично вписываются в городские улицы и даже украшают их. Судя по местному стристайлу, дублинцы не обращают внимания на пасмурную погоду. Однако если рассмотреть каждый наряд подробнее, становится ясно, что каждый горожанин всегда готов к неожиданному дождю. При этом образы выглядят опрятно, но не чопорно благодаря декоративным элементам и ярким штрихам.

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