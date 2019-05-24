Стритстайл: Образы с улиц Дублина

Ирландия известна своей мрачной погодой, но это не мешает дублинцам выглядеть ярко и эффектно.

Образы, которые жители ирландской столицы выбирают на каждый день, отлично вписываются в городские улицы и даже украшают их. Судя по местному стристайлу, дублинцы не обращают внимания на пасмурную погоду. Однако если рассмотреть каждый наряд подробнее, становится ясно, что каждый горожанин всегда готов к неожиданному дождю. При этом образы выглядят опрятно, но не чопорно благодаря декоративным элементам и ярким штрихам.