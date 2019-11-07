Стритстайл: Парни на Неделе моды в Лиссабоне. Весна, 2020

Португальская Неделя моды набирает обороты, о чем, в том числе, говорит и оригинальная местная уличная мода.

Если богатым расписанием Неделя моды в Лиссабоне пока что не может похвастать, то стритстайл-репортажами точно может. Гости местных показов выбирают довольно вычурные наряды, которые одновременно ассоциируются с тем, что творилось еще несколько лет назад во Флоренции, и тем, что по-прежнему происходит во время модной Недели в Москве. Даже спокойные расцветки и силуэты португальские модники носят так, что это бросается в глаза.