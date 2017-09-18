На прошлой неделе в Киеве завершились показы, на которых местные марки представили коллекции сезона весна-лето 2018.

1 / 23 Стритстайл: Парни на Ukrainian Fashion Week













































Киевская Неделя моды продемонстрировала бешеный ритм, с которым развивается украинская мода. Об этом красноречиво и уверено заявили не только показы местных дизайнеров, но и образы, выбранные гостями шоу. Украинский стритстайл максимально близок своим европейским и американским собратьям, хотя иногда в образах киевских модников и чувствуется дефицит самобытности.