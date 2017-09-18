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Артем Кузелев

Стритстайл: Парни на Ukrainian Fashion Week

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  • 18 Сентября 201713:53
Сюжеты: Горожане

На прошлой неделе в Киеве завершились показы, на которых местные марки представили коллекции сезона весна-лето 2018.

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  • Стритстайл: Парни на Ukrainian Fashion Week

Киевская Неделя моды продемонстрировала бешеный ритм, с которым развивается украинская мода. Об этом красноречиво и уверено заявили не только показы местных дизайнеров, но и образы, выбранные гостями шоу. Украинский стритстайл максимально близок своим европейским и американским собратьям, хотя иногда в образах киевских модников и чувствуется дефицит самобытности.

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