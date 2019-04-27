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Артем Кузелев

Стритстайл: Звезды на фестивале Coachella 2019

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  • 27 Апреля 201911:20
Сюжеты: Горожане

В прошлые выходные в Калифорнии отшумело главное музыкальное событие весны – фестиваль «Коачелла».

Coachella ежегодно собирает самую модную и отвязную молодежь. Однако, чтобы потусоваться и послушать классную музыку, на фестиваль приезжает и огромное количество звезд кино, моды и шоу-бизнеса. В этом году в объективы папарацци попались Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Эмили Ратажковски и другие знаменитости.

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