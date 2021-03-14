Стрижки и укладки 2021. Обзор показов с мировых Недель моды

Прошедшие Недели моды в Нью-Йорке. Лондоне, Милане показали нам основные тенденции. Но их столько много, что, если смотреть на это аналитически и сравнивать с предыдущими сезонами, то тенденции повторяются, переплетаются и меняются формы незначительно.
Тем не менее, обозреватели, публикуя обзоры с показов, немного запутались: два модных издания, авторитетные в одинаковой степени, разделились во мнениях: останется ли актуальной "мокрая" укладка или нет.
Но FENDI (Ким Джонс и стилист по прическам Сэм Макнайт) на показ вывели моделей-"русалок" именно с "мокрыми" волосами:
У других дизайнеров укладки с эффектом мокрых волос также присутствовали:
А Dries Van Noten стилизовал моделей с как будто влажными волосами, не "мокрыми", но и не высушенными и уложенными:
Также были представлены модели с небрежными пляжными прядями волос, которые, как будто бы, высохли на солнце и были слегка заколоты без расчесывания:
Поэтому эта тенденция остаётся актуальной, в очередной раз.
Simone Rocha, украсившая свои новые коллекции жемчугом, стилизовала их и в укладки, выполненные слегка небрежно, но в этом и "изюминка":
Косы и косички который год в разных вариациях демонстрируются как неугасающая тенденция.
Вновь мы видим и идеальбно ровные линии с ровными срезами, и "рваные" челки и концы, и небрежные пляжные локоны:
А также гладкие, очень аккуратно уложенные волосы:
Украшения лентами:
И прямые, и косые проборы, как мы видим:
Высокие укладки, немного напоминающие прическу Маргарет Тэтчер:
И также в моде такой вид авангарда как стилевое направление футуризм, - BALENCIAGA не изменяет себе и стилизует образы таким образом в целом, вместе с прической, украсив геометрическую стрижку заколками, подчеркивая единую концепцию.
Кстати, об этом долгосрочном и перспективном стилевом направлении я писала ранее, и, вероятно, не ошиблась с прогнозом.
Также по-прежнему видим низкие хвосты:
Их можно стилизовать незаметными резинками или лентами и бантами:
В целом, исходя из разнообразия, повторяющегося в разных вариациях, но из сезона в сезон, можно сделать вывод, что в моде всё, что красиво, оригинально и гармонично. В понятие оригинальности входит индивидуальность, уникальность. Это тоже долгосрочный тренд: быть не как все, искать свое, ни на что и ни на кого не похожее.
Подиум демонстрирует тенденции, которые, как в случае с одеждой и обувью, подает идею, концепцию. Не всегда это нужно воспринимать буквально и как призыв к действию, в точности повторяя образы моделей.
Создавайте себе образы, которые гармонируют с вашим психологическим состоянием и чувством комфорта, которые украшают вас, а не портят, подходят по типу лица, фигуры и т.д.
И не забывайте о целостности образа, уместности. Как очень точно отмечал всемирно известный кутюрье Ив Сен-Лоран,- «Мода проходит, стиль вечен».
Это - истина и почти аксиома.
Стрижки и укладки 2021. Обзор показов с мировых Недель моды
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- 14 Марта 202112:01
Прошедшие Недели моды в Нью-Йорке. Лондоне, Милане показали нам основные тенденции. Но их столько много, что, если смотреть на это аналитически и сравнивать с предыдущими сезонами, то тенденции повторяются, переплетаются и меняются формы незначительно.
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