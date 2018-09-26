Successful Ladies Awards: в Москве вручили премию успешным девушкам

На днях в Москве в Golden Palace отгремела премия для успешных женщин Successful Ladies Awards. Награды вручались за достижения в бизнесе, науке, творчестве, спорте. Побороться за главный приз могли русскоговорящие девушки со всего мира. Организатором события стал Продюсерский центр «Останкино» в лице Яны Кутуевой. Ведущим мероприятия был искрометный и талантливый актер Михаил Башкатов.

Конкурсанток оценивало компетентное жюри: креативный продюсер телеканала «Моя Планета» и старший преподаватель факультета журналистики МГУ Роман Лобашов, певица Юлия Михальчик, руководитель женского клуба, Миссис Россия 2017 Полина Диброва, дизайнер, основатель и руководитель студии Дизайна L’Art Nouveau Ирина Ледник, телеведущий RU TV Слава Никитин, участница Comedy Woman Надежда Ангарская, телеведущая 1 канала Ирина Муромцева, телеведущий канала «Пятница» Петр Романов, модель, обладательница титула «Краса России», финалистка конкурса «Мисс Земля» Олеся Бословяк, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Александр Гаспаров, бизнес-леди, эксперт по продвижению в социальных сетях Наталья Бек, бизнес-тренер Галина Хаустова, директор Baranov&Co Production Вадим Баранов, бьюти-байер и автор трендов коллагенирование и ламинирование ресниц Римма Ботэ и другие.

Организатор премии Яна Кутуева: «Цель нашего мероприятия – привлечь внимание к достижениям девушек в разных сферах жизни, популяризовать женский бизнес в России и вдохновить соотечественниц к свершениям в карьере и творчестве».

Оргкомитет получил более 500 заявок от конкурсанток. Победительницами в итоге стали: Юлия Сайфуллина – «Бьюти-коуч №1 в России», Ирина Константинова - «Лучший пластический хирург по маммопластике», Вероника Агафонова – «Лучший бизнес-тренер», Анастасия Малкова – «Лучшая бизнес-леди в сфере недвижимости», Алена Ал-Ас – «Лучший психолог», Мария Гурьева – «Лучший эксперт по образованию за рубежом», Катрин Форс – «Лучший тренер, лайф-коуч», Нино Ткалина – «Лучший косметолог», Екатерина Федосова – «Лучший сексолог», Екатерина Дубинская – «Лучший акушер-гинеколог, эндохирург», Татьяна Хартманн – «Лучший ютуб – блогер», Sveta Dance – «Лучшая модель», Елена Друма – «Лучший автор психологического блога», Наталья Киреева – «Лучший адвокат», Елена Ерлин – «Лучший астролог», Елизавета Золотухина – «Лучший автор блога для мам» (@turbo.mama), Екатерина Ковпак – «Лучший женский тренер по бизнесу с Китаем», Ирина Берман – «Лучший владелец детского центра», Кристина Хачатурян «Лучшая бизнес-леди в сфере event» Анна Харченко – «Лучший эксперт в области управления личными и корпоративными финансами», Анна Симонова – «Лучший основатель онлайн-школы дизайна», Юлия Гетун – «Лучший флорист-декоратор».

Наград также были удостоены блогеры-«миллионники» и звезды: Роза Сябитова – «Лучшая ведущая программы о любви», Жасмин – «Самая стильная певица», Альбина Джанабаева - «Лучшая поп-певица», Екатерина Одинцова – «Лучшая бизнес-леди в сфере пиара и медиа», Екатерина Гордон – «Лучший правозащитник», Екатерина Боброва – «Лучшая фигуристка», Маргарита Мамун – «Лучшая гимнастка», Карина Мишулина – «Лучшая актриса сериалов», Надежда Сысоева – «Лучшая комедийная актриса», Эльмира Ылясова – «Автор лучшего блога о семье» (@elle_happy_mom), Анюта Рай – «Автор лучшего блога о путешествиях», Лилия Абрамова – «Автор лучшего юмористического блога» (@tatarkafm).

Своими выступлениями гостей вечера порадовали Юлия Михальчик, Витольд Петровский, Маргарита Позоян, Ксения Коробкова, Ева Бристоль и Николай Демидов.

Партнером премии стал благотворительный фонд «Гольфстрим». Во время мероприятия был проведен аукцион, все собранные средства от которого были направлены на длительную реабилитацию и социализацию детей c особенностями развития.

В качестве партнеров мероприятия также выступили: онлайн и офлайн магазин селективных бьюти-брендов Authentica love, компания «Культура. Русские напитки» и ликероводочный завод «БрянскСпиртПром», салон красоты Else Style, украшения PJ Murano, Клуб красоты и курорт в городе «Микс», единый абонемент в фитнес-центры FITMOST, стоматологическая клиника Доктора Лемберга, парфюмерная лаборатория Фрагранс, официальный дистрибьютер профессиональной косметики LVL Nouveau Lashes и Maveх компания Art et Beaute, инвестиционная компания Cresco Finance, Университетская клиника «Я здорова», Центр стопы Марии Питерской, Академия бизнес-ассистентов Танзили Гариповой, Академия красоты и личного стиля Step2style, девелоперская компания STONE HEDGE, единственный дилер Aston Martin в России – АВИЛОН.

Организаторы также выражают благодарность компании SHY FOX photo, а также фотографу Александру Райкину и видеографу Алине Держапольской (@alifilming).