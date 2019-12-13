Суд снова встал на сторону Эди Слимана

Торговый суд Парижа отказал в удовлетворении требований по двум искам Kering в отношении бывшего креативного директора Saint Laurent Эди Слимана.

В период с 2012 по 2016 годы Эди Слиман работал креативным директором Saint Laurent и отвечал за имидж и брендинг этой марки. В июне 2016 года Торговый суд Парижа вынес решение о том, что группа Kering должна выплатить Эди Слиману, с которым на тот момент холдинг расстался, 13 млн долларов. Основанием послужил иск Слимана, основанный на пункте о недопустимости конкуренции, который значился в его контракте с Kering.

В ответ люксовый гигант подал заявление о возврате 13 млн долларов, однако после детального рассмотрения дела суд постановил отказать Kering в удовлетворении иска. Кроме того, суд вынес решение о выплате корпорацией 20 000 евро дизайнеру и 20 000 евро его адвокатам в качестве возмещения понесенных судебных издержек.