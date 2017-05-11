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Сухой шампунь REFRESH IT

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  • 11 Мая 201711:35
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Придает матовую текстуру и мгновенно освежает укладку, 180 мм

Специальная формула удаляет излишки себума за считанные секунды, освежая укладку и надолго оставляя ощущение чистых волос. Придает матовую текстуру и долговременный объем даже самым тонким волосам. Подчеркивает локоны.

  • Освежает укладку
  • Придаёт матовую текстуру и долговременный объем
  • С антистатическим эффектом
  • Формула продукта содержит технологию микрополимеров 3D-Sculpt
  • Идеально подходит для создания образа Текстурные Волны из меню салонных экспресс-укладок Insta-Style Bar от Londa Professional
    • Применение: Хорошо встряхнуть. Чтобы освежить укладку, распылить на корни волос и расчесать волосы. Для придания волосам мгновенной текстуры распылить от середины к концам волос.
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