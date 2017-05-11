Сухой шампунь REFRESH IT

Придает матовую текстуру и мгновенно освежает укладку, 180 мм

Специальная формула удаляет излишки себума за считанные секунды, освежая укладку и надолго оставляя ощущение чистых волос. Придает матовую текстуру и долговременный объем даже самым тонким волосам. Подчеркивает локоны.