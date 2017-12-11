Сумка Birkin за 382 000 долларов ушла с торгов

Аукционный дом Christie’s сообщил о продаже самой дорогой в истории сумки от модного дома Hermes.

На сайте аукциона Christie’s появилась информация, что модель сумки Niloticus Crocodile Himalaya Birkin 30 нашла своего покупателя. Аксессуар Hermes из кожи крокодила, декорированный бриллиантами, был продан на торгах в Гонконге. Окраска сумки имеет эффект деграде от темного к светлому. Кто стал покупателем легендарного лота, не сообщается, известно, что заплативший за него 382 000 долларов принимал участие в аукционе по телефону.