Сумка Ikea – новый тренд Instagram

После выхода сумки Balenciaga, копирующей знаменитую хозяйственную сумку Frakta, пользователи сети начали по-своему интерпретировать модель.

1 / 7 Изделия, созданные из сумок Frakta













В социальной сети Instagram набирает популярность новый тренд. По хэштегам #IKEA и #Frakta можно обнаружить интересные интерпретации всемирно известной хозяйственной сумки. Все началось после того, как Демна Гвасалия представил объемную модель из синей кожи, копирующую дизайн сумки Frakta из магазинов Ikea.

Сумка Balenciaga стоимостью 1365 фунтов стерлингов получила большой резонанс в сети, а у Демны появились свои последователи. Пользователи, не лишенные дизайнерского таланта, создают свои вещи, используя в качестве расходного материала сумки Frakta. Оказалось, что возможности в этом направлении практически безграничны.