Сумка-валентинка - модный аксессуар от GUESS

День Святого Валентина совсем скоро и в канун праздника Всех Влюбленных бренд GUESS представляет эксклюзивную дизайнерскую “сумку-валентинку” с клатчем-конвертом в форме сердца.
Сделанная из натуральной кожи, “сумка-валентинка” вместительна и практична, подойдет для любого повода и гармонично впишется в любой образ, отражая глубину ваших чувств: красный для страстных любовников, розовый для чувственных душ и черный для самых соблазнительных ночей!
“Сумка-валентинка” с дизайнерским клатчем-конвертом в форме сердца - приятный подарок для любимой на 14 февраля и каждый день!
Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда.
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