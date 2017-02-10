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Диана Мицкевич

Сумка-валентинка - модный аксессуар от GUESS

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  • 10 Февраля 201716:25
Сюжеты: Guess, День Святого Валентина

День Святого Валентина совсем скоро и в канун праздника Всех Влюбленных бренд GUESS представляет эксклюзивную дизайнерскую “сумку-валентинку” с клатчем-конвертом в форме сердца.

Сделанная из натуральной кожи, “сумка-валентинка” вместительна и практична, подойдет для любого повода и гармонично впишется в любой образ, отражая глубину ваших чувств: красный для страстных любовников, розовый для чувственных душ и черный для самых соблазнительных ночей!

 

 

 

“Сумка-валентинка” с дизайнерским клатчем-конвертом в форме сердца - приятный подарок для любимой на 14 февраля и каждый день!

 

Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда.

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