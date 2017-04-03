Сумки Ante Kovac на модном показе в рамках Недели Моды в Москве

Неделя моды - это праздник, который всегда ждут самые стильные, модные и творческие люди главных модных столиц мира, среди которых и Москва. Два раза в год лучшие из лучших дизайнеров и модельеров представляют на суд зрителей свои новые коллекции, стремясь каждый раз удивить публику. Для кого-то это действо может казаться ярмаркой тщеславия, однако еще остались модельеры, которые творят и устраивают показы для того, чтобы показать миру свое неповторимое видение, без проявления которого просто не видят смысл своего существования!

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