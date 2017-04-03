Сумки Ante Kovac на модном показе в рамках Недели Моды в Москве

Неделя моды - это праздник, который всегда ждут самые стильные, модные и творческие люди главных модных столиц мира, среди которых и Москва. Два раза в год лучшие из лучших дизайнеров и модельеров представляют на суд зрителей свои новые коллекции, стремясь каждый раз удивить публику. Для кого-то это действо может казаться ярмаркой тщеславия, однако еще остались модельеры, которые творят и устраивают показы для того, чтобы показать миру свое неповторимое видение, без проявления которого просто не видят смысл своего существования!
Ярким пятном среди множества российских брендов выделяется бренд сумок и аксессуаров Ante Kovac, во главе с творческим и идейным вдохновителем Анной Серегиной. В этом году Ante Kovac представил несколько своих сумок на мужском показе в рамках Недели Моды в Москве. Каждая коллекция и изделие бренда имеет свою историю, свою идею, которые так нужны в наше время людям, ценящим не просто вещь, а вещь созданную с любовью и смыслом. Именно этим и отличается бренд кожгалантереи ручной работы Ante Kovac, создавая свой неповторимый мир, который так привлекает всех творческих и неординарных людей со своим особым видением. Публика устала от банальности и штампов, поэтому бренд имеет так много почитателей, что доказывает тот факт, что люди все больше хотят чего-то особенного и уникального.
В показе участвовало несколько сумок из мужских коллекций "Van Gogh" и "Первооткрыватели", идеально вписавшиеся в total look представленной мужской одежды. Ante Kovac знаменит своими женскими сумками, саквояжами, клатчами и портмоне, но не забывает и о мужчинах, которые как и женщины стремятся к проявлению своей индивидуальности. Вы можете быть облачены во все черное или серое, без какой либо фантазии и креатива, но такой аксессуар как сумка в корне может поменять образ как женщины, так и мужчины. Детали создают целый образ, а сумка является одной из самых главных деталей в этом полотне и Ante Kovac отлично знает как сделать образ незабываемым!
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