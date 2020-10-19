Сумки Louis Vuitton стали главным драйвером роста продаж LVMH

Показавшие в третьем квартале 2020 года рост продажи сумок Louis Vuitton помогли холдингу минимизировать финансовый ущерб, последовавший за пандемией.
Пострадавший от пандемии коронавируса и неудачной сделки с Tiffany, французский холдинг чувствует себя вполне стабильно. С начала года акции LVMH потеряли в стоимости всего лишь 3%, а сопоставимые продажи за третий квартал – 7%. Отмечается, что финансовые аналитики прогнозировали конгломерату сокращение продаж на 12%. Доходность компании в отчетный период составил чуть менее 12 млрд евро.
Финансисты LVMH говорят, что драйверами роста холдинга остаются аксессуары Louis Vuitton и Dior. При этом показатели Loewe, Celine и Fendi в третьем квартале 2020-го тоже заметно улучшились. Продажи компании восстановились на китайском рынке, который вышел из локдауна намного раньше Европы.
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