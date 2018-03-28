Сумки от Ante Kovac и наряды от D&G на бьюти дне закрытого женского клуба!

Сумки от российского бренда Ante Kovac восхищают самых стильных модниц не только нашей страны, но и зарубежья, вдохновляя и поражая своим дизайном и необычными идеями. Недавно произведения московской мануфактуры влюбили в себя и светских львиц столицы на закрытом бьюти дне клуба жен самых успешных бизнесменов нашей страны. Участницы клуба время от времени проводят тематические дни, на которых проходят модные показы, мастер-классы и всевозможные мероприятия, связанные с красотой, модой и стилем. На этот раз на повестке дня была фото сессия в платьях от Dolce & Gabbana и с сумками от Ante Kovac. Конечно же, команда Ante Kovac привнесла чуть больше, чем просто сумки, творческая группа постаралась добавить в жизнь участниц мероприятия немного пленительного мира Ante Kovac! Бренд славится своей особой атмосферой не только изделий, но и аурой в целом, отличаясь от большинства брендов! В этот раз бренд решил развлекать дам фирменным мастер-классом, который не раз проводился как в стенах московской мастерской, так и на выезде. Несколько художников Ante Kovac с удовольствием делились своим мастерством и давали возможность всем желающим прикоснуться к прекрасному, расписав на свой вкус обложку для документов, портмоне или клатч. Дамы сразу же отреагировали на заманчивое арт-действо, пожелав сделать свой собственный аксессуар.