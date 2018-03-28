Сумки от Ante Kovac и наряды от D&G на бьюти дне закрытого женского клуба!

Сумки от российского бренда Ante Kovac восхищают самых стильных модниц не только нашей страны, но и зарубежья, вдохновляя и поражая своим дизайном и необычными идеями. Недавно произведения московской мануфактуры влюбили в себя и светских львиц столицы на закрытом бьюти дне клуба жен самых успешных бизнесменов нашей страны. Участницы клуба время от времени проводят тематические дни, на которых проходят модные показы, мастер-классы и всевозможные мероприятия, связанные с красотой, модой и стилем. На этот раз на повестке дня была фото сессия в платьях от Dolce & Gabbana и с сумками от Ante Kovac. Конечно же, команда Ante Kovac привнесла чуть больше, чем просто сумки, творческая группа постаралась добавить в жизнь участниц мероприятия немного пленительного мира Ante Kovac! Бренд славится своей особой атмосферой не только изделий, но и аурой в целом, отличаясь от большинства брендов! В этот раз бренд решил развлекать дам фирменным мастер-классом, который не раз проводился как в стенах московской мастерской, так и на выезде. Несколько художников Ante Kovac с удовольствием делились своим мастерством и давали возможность всем желающим прикоснуться к прекрасному, расписав на свой вкус обложку для документов, портмоне или клатч. Дамы сразу же отреагировали на заманчивое арт-действо, пожелав сделать свой собственный аксессуар.Пока некоторые готовились к съемке, выбирая подходящее платье и сумку или расписывая аксессуар Ante Kovac, остальные разгуливали по зимнему саду заведения, уставленного арт-мебелью Ante Kovac с клатчами, саквояжами и сумками, маня стать обладательницей одного из диковинных изделий. Увидев изделие бренда, невозможно не стать его обладательницей! Необычные формы и ручная роспись ярких рисунков полюбятся всем и подойдут под любой комплект гардероба. А под вечернее платье от Dolce & Gabbana такая сумка уж точно подойдет, в этом убедились и участницы бьюти дня и стилисты. Апофеозом дня стала фото сессия. Стильные девушки позировали с сумками в окружении роскошных цветов фото-зоны, со свечами, в окружении экзотических растений... В воздухе витала атмосфера роскоши и рекламных кампаний D&G и Ante Kovac, всегда отличающихся высоким гламуром и элегантностью. После такой съемки расстаться с шедеврами ручной работы просто невозможно, поэтому некоторые дамы, особенно влюбившиеся с сумки бренда, сразу же приобретали понравившиеся модели, став членами не только закрытого женского клуба, но и клуба особых почитателей искусства от бренда Ante Kovac. Но членом такого клуба может стать каждая дама, стоит лишь соприкоснуться с искусством Ante Kovac! Сайт ANTE KOVAC
Сумки от Ante Kovac и наряды от D&G на бьюти дне закрытого женского клуба!
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- 28 Марта 201810:23
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