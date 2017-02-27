Сумки с изображением картин Пикассо от бренда Ante Kovac

Что может принести современной девушке большого города хорошее настроение? Да много чего, но среди перечня приятных моментов, в самом верху списка, будут времяпрепровождение с подругами, посиделки в кафе или прогулка по магазинам, ну и конечно покупки. В наше время сложно чем-то удивить или заинтересовать современную модницу. Однако кое-кто знает что нужно стильной девушке, предпочитающей качество, настоящий стиль и необычные вещи...
Главный модельер русского бренда сумок Ante Kovac Анна Серегина решила запечатлеть приятный день со своими подругами, и заодно представить новую коллекцию бренда - "Picasso". По названию можно понять что коллекция вдохновлена творчеством великого художника Пабло Пикассо. Но сразу же может возникнуть вопрос - Как можно вписать картины этого неоднозначного художника в современный модный мир или повседневную одежду девушки? Этот своеобразный мастер-класс показывает что сумки с абстрактными рисунками и идеями станут особенной изюминкой каждодневного образа. Ведь все мы стремимся выделиться из толпы большого города и проявить свою индивидуальность. Среди подруг творческой главы бренда Ante Kovac девушки разных профессий, имеющие разные предпочтения в моде: юрист Наталья, маркетолог Лейсан и художница Яна. Эти девушки такие же разные и яркие, как и все мы, но несмотря на это, произведения Ante Kovac идеально подходят каждой из них. А если они подходят таким разным героиням этой фото истории, значит они подойдут и вам.
Коллекция "Picasso" стала чем-то действительно новым для Ante Kovac, несмотря на то, что бренд не в первый раз вдохновляется творчеством великих художников, среди которых Ван Гог, Дали, Муха и Кандинский, в этот раз вдохновение выразилось особенным образом. За основу были взяты несколько работ Пикассо, например "Девочка на шаре" или "Жаклин", но выполнены они в неповторимом стиле Ante Kovac, при этом еще и вдохновив художников бренда на собственные картины, выполненные в стиле Пикассо. Это проявилось в изделиях, с изображением дамы в шляпе, названной художниками Мерибель. Эта дама, выполненная в стиле Пикассо, появляется на нескольких клатчах, портмоне и саквояжах, восклицая "Oh Picasso!" и "I love Ante Kovac", тем самым привнося немного юмора в стильные произведения новой коллекции. Саквояжи актуальных голубого и бордового оттенков прекрасно смотрятся с классическими пальто и шубками, что успешно доказали героини этой прогулки.
Среди одетых в классические образы девушек, оказалась и та, которая предпочитает стиль кэжуал. Девушка в пуховике отлично смотрится как с лаковыми сумками и клатчами, так и с рюкзаком. Лаковая сумка не имеет ярких рисунков, благодаря которым стал известен бренд Ante Kovac, зато ее украшают нашитые шевроны, с изображением девочки на шаре, пришедшей в коллекцию из знаменитой картины великого Пикассо. Эта абстрактная героиня изображена в виде комикса, восклицая "Я искусство!", призывая каждую обладательницу этой сумки чувствовать себя творцом или произведением искуссива, а это так важно в наше время, когда каждый хочется быть особенным и неповторимым. В новой коллекции представлено множество сумок, клатчей, саквояжей и портмоне, на любой вкус и цвет, необычных форм или минималистичного дизайна - каждая модница найдет для себя своего Пикассо в исполнении Ante Kovac.
Глядя на этих жизнерадостных девушек хочется присоединится к ним и разделить хорошее настроение. Мужчины, возьмите на заметку, ведь скоро 8 марта - желанным подарком в этот день может стать яркий и стильный аксессуар из коллекции "Picasso" от Ante Kovac. Подарите девушкам то, от чего на их лицах будут улыбка, а в руках то, что сделает ее сногсшибательной!
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