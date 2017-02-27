Сумки с изображением картин Пикассо от бренда Ante Kovac

Что может принести современной девушке большого города хорошее настроение? Да много чего, но среди перечня приятных моментов, в самом верху списка, будут времяпрепровождение с подругами, посиделки в кафе или прогулка по магазинам, ну и конечно покупки. В наше время сложно чем-то удивить или заинтересовать современную модницу. Однако кое-кто знает что нужно стильной девушке, предпочитающей качество, настоящий стиль и необычные вещи...

Коллекция "Picasso" стала чем-то действительно новым для Ante Kovac, несмотря на то, что бренд не в первый раз вдохновляется творчеством великих художников, среди которых Ван Гог, Дали, Муха и Кандинский, в этот раз вдохновение выразилось особенным образом. За основу были взяты несколько работ Пикассо, например "Девочка на шаре" или "Жаклин", но выполнены они в неповторимом стиле Ante Kovac, при этом еще и вдохновив художников бренда на собственные картины, выполненные в стиле Пикассо. Это проявилось в изделиях, с изображением дамы в шляпе, названной художниками Мерибель. Эта дама, выполненная в стиле Пикассо, появляется на нескольких клатчах, портмоне и саквояжах, восклицая "Oh Picasso!" и "I love Ante Kovac", тем самым привнося немного юмора в стильные произведения новой коллекции. Саквояжи актуальных голубого и бордового оттенков прекрасно смотрятся с классическими пальто и шубками, что успешно доказали героини этой прогулки.

Глядя на этих жизнерадостных девушек хочется присоединится к ним и разделить хорошее настроение. Мужчины, возьмите на заметку, ведь скоро 8 марта - желанным подарком в этот день может стать яркий и стильный аксессуар из коллекции "Picasso" от Ante Kovac. Подарите девушкам то, от чего на их лицах будут улыбка, а в руках то, что сделает ее сногсшибательной!

http://www.antekovac.ru/