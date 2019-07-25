SUMMER SALE: скидка 30% на украшения UNOde50 в бутиках и на сайте до 31 июля

В бутиках UNOde50 и на сайте unode50.ru стартует сезонная летняя распродажа: до 31 июля украшения испанского ювелирного бренда можно приобрести со скидкой в 30%.

В коллекциях – часы необычной формы, составные браслеты с разноцветными кристаллами Swarovski, массивные кольца из посеребренного металла, яркие ожерелья, кожаные и металлические чокеры, фактурные серьги, подвески со знакомыми поклонникам бренда стрекозами. Лучшие модели коллекций представлены не только в серебре, но и в золоте.

Акция распространяется на выделенный ассортимент.