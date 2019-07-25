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Semkov Arnold Alexandrovich

SUMMER SALE: скидка 30% на украшения UNOde50 в бутиках и на сайте до 31 июля

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  • 25 Июля 201908:45
Сюжеты: UNOde50, Бижутерия, украшения, драгоценности

В бутиках UNOde50 и на сайте unode50.ru стартует сезонная летняя распродажа: до 31 июля украшения испанского ювелирного бренда можно приобрести со скидкой в 30%.

В коллекциях – часы необычной формы, составные браслеты с разноцветными кристаллами Swarovski, массивные кольца из посеребренного металла, яркие ожерелья, кожаные и металлические чокеры, фактурные серьги, подвески со знакомыми поклонникам бренда стрекозами. Лучшие модели коллекций представлены не только в серебре, но и в золоте.

Акция распространяется на выделенный ассортимент.

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