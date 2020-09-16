Вход
ADV



Интересно
Reebok (69)
Все сюжеты
Анастасия Ильина

Супергеройская коллекция от Reebok, Warner Bros. и DC в честь выхода фильма «Чудо-Женщина 1984»

  • 127
  • 0
  • 16 Сентября 202009:33
Сюжеты: Reebok

Особое место в коллаборации занимают золотые кроссовки Classic Leather. Их внешний вид — это прямой намек на новую блестящую броню Чудо-Женщины. Золотой верх здесь дополнен полупрозрачной подошвой и шнурками с сияющим эффектом. Дополняют «обмундирование» легинсы и бра золотого цвета, которые также вошли в коллекцию. А спортивный костюм с полупрозрачными и светоотражающими вставками, продолжающий релиз, вдохновлен полетом Чудо-Женщины сквозь небо. Необходимый аксессуар каждой супергероини — носки — завершает победный набор.

 

Коллекция Reebok x WONDER WOMAN™ 1984 поступит в продажу в магазины Reebok и на Reebok.ru 17 сентября 2020.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru