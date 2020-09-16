Супергеройская коллекция от Reebok, Warner Bros. и DC в честь выхода фильма «Чудо-Женщина 1984»

Особое место в коллаборации занимают золотые кроссовки Classic Leather. Их внешний вид — это прямой намек на новую блестящую броню Чудо-Женщины. Золотой верх здесь дополнен полупрозрачной подошвой и шнурками с сияющим эффектом. Дополняют «обмундирование» легинсы и бра золотого цвета, которые также вошли в коллекцию. А спортивный костюм с полупрозрачными и светоотражающими вставками, продолжающий релиз, вдохновлен полетом Чудо-Женщины сквозь небо. Необходимый аксессуар каждой супергероини — носки — завершает победный набор.

Коллекция Reebok x WONDER WOMAN™ 1984 поступит в продажу в магазины Reebok и на Reebok.ru 17 сентября 2020.