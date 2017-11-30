Свадебная коллекция Carolina Herrera. Весна, 2018

Дизайнер показала лукбук вневременной свадебной коллекции, полной элегантности и ностальгии.

1 / 18 Carolina Herrera. Весна, 2018



































Удивительно, но Каролине Эррера вновь удается создавать образы, которые всегда будут актуальны. Дизайнер работает с классическими формами и материалами и представляет свадебную коллекцию, о которой можно смело сказать, что она вне времени и моды. Сама Каролина говорит: «Это должно быть очень романтично и мечтательно. Это самый важный день в жизни женщины, поэтому здесь не должно быть тенденции». Шикарные шнуровки, футболки из тончайшего тюля, вышивка бисером, элементы смокинга, романтические блузы из шифона, расклешенные объемные рукава, разрезы, атласная прокладка, бретели и шелковые ленты гросгрейн – все это и создает правильное настроение коллекции для современных невест.