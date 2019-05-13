Свадебная коллекция Carolina Herrera. Весна, 2020

Уэс Гордон продолжает обновлять классический стиль марки, основанной Каролиной Эррера.

Свадебная коллекция, созданная Уэсом Гордоном для сезона весна-лето 2020, выполнена в традиционном и для свадеб, и для стиля Carolina Herrera белоснежном цвете. Дизайнер создал линейку классических силуэтов – женственных, романтичных, элегантных, сдержанных и целомудренных. Гордон работал с благородным атласом, который драпировал тюлем и кружевами, при этом модельер обошелся без лишнего декора.