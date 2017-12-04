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Артем Кузелев

Свадебная коллекция Elie Saab. Весна, 2018

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  • 04 Декабря 201711:40
Сюжеты: Elie Saab, Весна-лето 2018, Свадебная мода

Создавая коллекцию для нового свадебного сезона, дизайнер вдохновлялся пышными цветущими садами.

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  • Elie Saab. Весна, 2018

Вдохновившись буйной листвой и цветами, Эли Сааб использовал флоральные мотивы в вышивке и украшениях, напоминающих изогнутые ростки и ветки. Дизайнер продолжает петь восторженную песню женственности, используя выразительные средства гламура, но помня о скромности, присущей невесте. Свои наряды Сааб декорирует трехмерными аппликациями, небольшими жемчужинами и драматичными вуалями. На выходе мы видим коллекцию, полную торжества и классики.

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