Свадебная коллекция Elie Saab. Весна, 2018

Создавая коллекцию для нового свадебного сезона, дизайнер вдохновлялся пышными цветущими садами.

1 / 18 Elie Saab. Весна, 2018



































Вдохновившись буйной листвой и цветами, Эли Сааб использовал флоральные мотивы в вышивке и украшениях, напоминающих изогнутые ростки и ветки. Дизайнер продолжает петь восторженную песню женственности, используя выразительные средства гламура, но помня о скромности, присущей невесте. Свои наряды Сааб декорирует трехмерными аппликациями, небольшими жемчужинами и драматичными вуалями. На выходе мы видим коллекцию, полную торжества и классики.