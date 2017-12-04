Свадебная коллекция Marchesa. Весна, 2018

Джорджина Чепмен и Керен Крейг показали элегантную и романтическую коллекцию для весеннего свадебного сезона.

1 / 14 Marchesa. Весна, 2018



























Показ новой свадебной коллекции Marchesa проходил в старомодном формате презентации. При помощи работников ателье модели выходили на подиум, где застывали как прекрасные статуи, а конферансье рассказывала о представленном образе. Атмосфера ностальгии присутствовала и в самих нарядах, как это часто бывает со свадебными платьями. Однако дизайнерский дуэт Чепмен и Крейг все же предпочитает идти в ногу со временем, поэтому традиционные образы включали контрастные акценты и актуальную динамику. В целом, коллекция оказалась очень романтичной, чему способствовали оборки, кружева и богатая вышивка.