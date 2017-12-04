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Артем Кузелев

Свадебная коллекция Oscar de la Renta. Весна, 2018

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  • 04 Декабря 201711:39
Сюжеты: Oscar de la Renta, Весна-лето 2018, Свадебная мода

Фернандо Гарсия и Лауры Ким представили свою первую свадебную коллекцию для американского дома моды.

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  • Oscar de la Renta. Весна, 2018

Фернандо Гарсия и Лаура Ким подошли к созданию своей первой свадебной коллекции ODLR рационально. «Мы сохранили некоторые измышления Оскара, такие как пояса и мотивы папоротника и листвы в вышивках, потому что он любил сады. Но мы сделали его стиль намного легче и спокойнее», – рассказали дизайнеры о коллекции. коллекция, действительно, получилась сдержанной и в чем-то даже минималистичной, по крайней мере – для Oscar de la Renta.

Шоу открылось детскими нарядами из белой хлопчатобумажной ткани, дополненных соломенными шляпками и лаконичными букетами. Продолжился показ образами невест, которые при всей своей сдержанности и ностальгичности смотрятся очень современно. Такое гармоничное сочетание – главный тренд в свадебной моде последних сезонов. Получилось очень красиво. В одном из образов можно было заметить оммаж в адрес самой известной роли Сары Джессики Паркер: колье на шее модели копировало известную подвеску  Кэрри Брэдшоу, но сообщало гостям: «Just Married».

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