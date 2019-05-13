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Oscar de la Renta (102)
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Артем Кузелев

Свадебная коллекция Oscar de la Renta. Весна, 2020

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  • 13 Мая 201912:54
Сюжеты: Oscar de la Renta, Весна-лето 2020, Свадебная мода

Вдохновляясь эстетикой ретро, дизайнеры Фернандо Гарсия и Лаура Ким создали очень современную свадебную коллекцию.

Фернандо Гарсия и Лаура Ким поставили во главу угла новой свадебной коллекции ретро-стилистику. Однако дизайнерам удалось создать образы, которые смотрятся очень современно. Элегантные объемные банты, силуэты new look, косой крой, бахрома, перья, богатые складки, многослойные кружева — будущей весной невеста от Oscar de la Renta будет выглядеть как кинодива Золотой эпохи Голливуда.

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