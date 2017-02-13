Вход
ADV
Интересно
Vivienne Westwood (135)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Свадебная коллекция от Вивьен Вествуд

  • 194
  • 0
  • 13 Февраля 201710:53
Сюжеты: Vivienne Westwood, Свадебная мода

Британский дизайнер представила неожиданный лукбук свадебных нарядов.

1 / 12
  • Свадебная коллекция Vivienne Westwood 2017

Теперь у каждой девушки появился шанс выглядеть на свадьбе как Кэрри Брэдшоу, которой в фильме Виьвен Вествуд подарила подвенечное платье. Британский дизайнер представила лукбук свадебных нарядов, стиль которых значительно отличается от привычного почерка Дамы Вивьен. Эти наряды выглядят вполне традиционно, но современно и оригинально. Декаданс здесь соседствует с асимметрией и многослойностью, а романтика и мечтательность со смелым кроем.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru