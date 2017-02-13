Свадебная коллекция от Вивьен Вествуд

Британский дизайнер представила неожиданный лукбук свадебных нарядов.

1 / 12 Свадебная коллекция Vivienne Westwood 2017























Теперь у каждой девушки появился шанс выглядеть на свадьбе как Кэрри Брэдшоу, которой в фильме Виьвен Вествуд подарила подвенечное платье. Британский дизайнер представила лукбук свадебных нарядов, стиль которых значительно отличается от привычного почерка Дамы Вивьен. Эти наряды выглядят вполне традиционно, но современно и оригинально. Декаданс здесь соседствует с асимметрией и многослойностью, а романтика и мечтательность со смелым кроем.