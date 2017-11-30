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Артем Кузелев

Свадебная коллекция Vera Wang. Весна, 2018

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  • 30 Ноября 201711:49
Сюжеты: Vera Wang, Весна-лето 2018

В будущий свадебный сезон королева свадебной моды смотрит через призму готической культуры.

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  • Vera Wang. Весна, 2018

В свадебной коллекции будущего сезона Вера Вонг продолжает тему, которую затронула в осенне-зимней коллекции. Дизайнер обратилась за вдохновением к образам в стиле ампир, а также готической культуре. Кроме того, Вонг использует многие исторические детали: длинные рукава, закрывающие кисти рук, накидки и объемные складки. Невеста у Вонг получилась сильной и самодостаточной. Это уже зрелая девушка, перешагнувшая рубеж 30-летия. Однако модельер не забывает о традициях: тюль-тюльон оттенка слоновой кости, кружево Шантильи и так далее. Вонг подходит к осмыслению классики свадебных нарядов как смелый модернист и превращает их в почти архитектурные формы.

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