Свадебная коллекция Vera Wang. Весна, 2018

В будущий свадебный сезон королева свадебной моды смотрит через призму готической культуры.

1 / 20 Vera Wang. Весна, 2018







































В свадебной коллекции будущего сезона Вера Вонг продолжает тему, которую затронула в осенне-зимней коллекции. Дизайнер обратилась за вдохновением к образам в стиле ампир, а также готической культуре. Кроме того, Вонг использует многие исторические детали: длинные рукава, закрывающие кисти рук, накидки и объемные складки. Невеста у Вонг получилась сильной и самодостаточной. Это уже зрелая девушка, перешагнувшая рубеж 30-летия. Однако модельер не забывает о традициях: тюль-тюльон оттенка слоновой кости, кружево Шантильи и так далее. Вонг подходит к осмыслению классики свадебных нарядов как смелый модернист и превращает их в почти архитектурные формы.