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Артем Кузелев

Свадебная коллекция Viktor & Rolf. Весна, 2018

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  • 05 Сентября 201716:04
Сюжеты: Viktor & Rolf, Весна-лето 2018, Свадебная мода

Нидерландский дом моды представил лукбук новой коллекции утонченных свадебных нарядов.

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  • Свадебная коллекция Viktor & Rolf. Весна, 2018

Дизайнерский дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена представил новую свадебную коллекцию, рассчитанную на будущую весну. Нидерландская марка верна своему утонченному и элегантному стилю и делает ставку на простые линии и изысканные материалы. Невестам дизайнеры предлагают одеваться в наряды максимальной длины с романтическими складками и кружевами. Подружки невест и другие гости весенней церемонии могут выбрать более открытые модели. Главный цвет коллекции – традиционный белый.

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