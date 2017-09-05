Свадебная коллекция Viktor & Rolf. Весна, 2018

Нидерландский дом моды представил лукбук новой коллекции утонченных свадебных нарядов.
Дизайнерский дуэт Виктора Хорстинга и Рольфа Снорена представил новую свадебную коллекцию, рассчитанную на будущую весну. Нидерландская марка верна своему утонченному и элегантному стилю и делает ставку на простые линии и изысканные материалы. Невестам дизайнеры предлагают одеваться в наряды максимальной длины с романтическими складками и кружевами. Подружки невест и другие гости весенней церемонии могут выбрать более открытые модели. Главный цвет коллекции – традиционный белый.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.