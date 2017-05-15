Вход
ADV
Интересно
Zuhair Murad (12)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Свадебная коллекция Zuhair Murad. Весна, 2018

  • 171
  • 0
  • 15 Мая 201710:00
Сюжеты: Zuhair Murad, Весна-лето 2018

Создавая новую свадебную коллекцию, дизайнер вдохновлялся южным районом Рио-де-Жанейро Jardim Botanico и работал с темой пышных садов.

1 / 22
  • Zuhair Murad. Весна, 2018

Зухаир Мурад знает, как создать по-настоящему красивое, роскошное и щедро украшенное платье. Это очень хорошо видно и в новой свадебной коллекции дизайнера. Как и прежде, маэстро работал с богатой вышивкой и чувственными образами. Все это можно увидеть в любой коллекции Мурада, однако свадебные образы у него получились более нежными и романтичными.

Выбрав в качестве источника вдохновения бразильский мегаполис и его район Jardim Botanico, модельер представил наряды, которые больше похожи на кондитерские изделия. Воздушные и легкие, они украшены растительными мотивами и образами сказочных птиц. Нежнейший шифон здесь украшен кружевом и вышивкой кристаллами и жемчугом. Силуэты просты, но от этого в коллекции еще больше романтики и женственности.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru