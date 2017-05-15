Свадебная коллекция Zuhair Murad. Весна, 2018

Создавая новую свадебную коллекцию, дизайнер вдохновлялся южным районом Рио-де-Жанейро Jardim Botanico и работал с темой пышных садов.

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Зухаир Мурад знает, как создать по-настоящему красивое, роскошное и щедро украшенное платье. Это очень хорошо видно и в новой свадебной коллекции дизайнера. Как и прежде, маэстро работал с богатой вышивкой и чувственными образами. Все это можно увидеть в любой коллекции Мурада, однако свадебные образы у него получились более нежными и романтичными.

Выбрав в качестве источника вдохновения бразильский мегаполис и его район Jardim Botanico, модельер представил наряды, которые больше похожи на кондитерские изделия. Воздушные и легкие, они украшены растительными мотивами и образами сказочных птиц. Нежнейший шифон здесь украшен кружевом и вышивкой кристаллами и жемчугом. Силуэты просты, но от этого в коллекции еще больше романтики и женственности.