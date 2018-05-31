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Vivienne Westwood (146)
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Артем Кузелев

Свадебному платью Кэрри Брэдшоу 10 лет

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  • 31 Мая 201800:14
Сюжеты: Vivienne Westwood, Sex And The City

В честь юбилея создательница наряда Вивьен Вествуд выпустила капсульную коллекцию по мотивам знаменитой модели.

Вивьен Вествуд решила отпраздновать 10-летие свадебного образа Кэрри Брэдшоу из первого фильма «Секс в большом городе». Дизайнер отметила юбилей капсульной коллекцией, в которой без труда угадываются элементы знаменитой модели. В нее вошли корсеты и коктейльные платья силуэта Wilma, созданные по той же технологии.

А оригинальное платье киногероини выставлено во флагманском магазине Vivienne Westwood в Нью-Йорке. Увидеть его здесь можно до 3 июня.

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