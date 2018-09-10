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Алексей Бобровский

"Свет и трава" от бренда "Люжена шарф"

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  • 10 Сентября 201820:18
Сюжеты: CHAPEAU

7 сентября в рамках выставки Chapeau / MosFur 2018 состоялся показ бренда "Люжена Шарф" "Свет и трава". Источником вдохновения и основной темой показа является творчество юного художника Константина Фердинанда Вебера Чубайса, чей яркий талант и творческая индивидуальность не могут не восхитить даже самого взыскательного ценителя прекрасного, что подтверждается вниманием к событию мэтра отечественной моды Вячеслава Михайловича Зайцева, любезно предоставившего одежду для показа.

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