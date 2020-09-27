Свет увидела новая книга о Карле Лагерфельде

Биография «Карл Лагерфельд. Немец в Париже» мгновенно стала скандальной сенсацией в Европе.

Издательство C.H.Beck опубликовало книга о Карле Лагерфельде «Карл Лагерфельд. Немец в Париже». Биографию дизайнера написал журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Альфонс Кайзер. В руководстве марки Karl Lagerfeld книгу назвали «исчерпывающим и всесторонним рассказом о Лагерфельде, возможно, самым полным из всех», однако книга получила и скандальную славу. Альфонс Кайзер включил в биографию дизайнера факт того, что родители Карла являлись членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Однако автор подчеркивает, что политические убеждения родителей ничего не говорят о самом дизайнере.