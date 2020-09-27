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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (290)
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Артем Кузелев

Свет увидела новая книга о Карле Лагерфельде

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  • 27 Сентября 202023:38
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Биография «Карл Лагерфельд. Немец в Париже» мгновенно стала скандальной сенсацией в Европе.

Издательство C.H.Beck опубликовало книга о Карле Лагерфельде «Карл Лагерфельд. Немец в Париже». Биографию дизайнера написал журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Альфонс Кайзер. В руководстве марки Karl Lagerfeld книгу назвали «исчерпывающим и всесторонним рассказом о Лагерфельде, возможно, самым полным из всех», однако книга получила и скандальную славу. Альфонс Кайзер включил в биографию дизайнера факт того, что родители Карла являлись членами Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Однако автор подчеркивает, что политические убеждения родителей ничего не говорят о самом дизайнере.

 
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