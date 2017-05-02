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Артем Кузелев

Светская хроника: Гости Met Gala 2017

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  • 02 Мая 201722:53
Сюжеты: Met Gala

Вчера вечером в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке состоялось одно из самых громких ежегодных событий модной индустрии.

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  • Гости Met Gala 2017 :: Адвоа Абоа

Итак, Met Gala состоялся, а значит, пришло время изучить образы, которые многочисленные знаменитости выбрали для выхода на красную ковровую дорожку. В этом году мероприятие было посвящено предстоящей ретроспективе Рей Кавакубо, однако не все гости вечера осмелились надеть наряд от Comme des Garcons для выхода в свет. Впрочем, образы многих звезд и так удивляли оригинальностью и смелостью. Особенно запомнилось темно-вишневое платье Кэти Перри от Maison Margiela. О том, какие наряды можно было увидеть на подступах к Метрополитен-музею, можно узнать из фотоподборки.

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