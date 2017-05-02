Светская хроника: Гости Met Gala 2017

Вчера вечером в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке состоялось одно из самых громких ежегодных событий модной индустрии.
- Гости Met Gala 2017 :: Адвоа Абоа
- Адриана Лима
- Азиз Ансари
- Алекса Чанг
- Анна Винтур
- Анна Кливленд
- Белла Хадид
- Бехати Принслу
- Би Шаффер и Франческо Карроццини
- Блейк Лайвли
- Бобби Каннавале и Роуз Бирн
- Бри Ларсон
- Венди Денг
- Гвенет Пэлтроу
- Граймс
- Грейс Хартцель
- Гэбриел-Кейн Дей-Льюис, Пресли Гербер и Джордан Барретт
- Дакота Джонсон и Алессандро Микеле
- Дакота Джонсон
- Даутцен Крус
- Дерек Бласберг
- Джейден Смит
- Дженна Лайонс и Винсент Мазо
- Дженнифер Лопес
- Джереми Скотт и Мадонна
- Джессика Честейн
- Джиджи Хадид
- Джо Джонас
- Джоан Смоллс
- Джордан Данн
- Джули Маклоу
- Джулианна Мур
- Диана Крюгер
- Диана фон Фюрстенберг
- Дональд Гловер
- Донателла Версаче
- Донна Каран
- Дри Хемингуэй
- Дэвид и Лорен Буш Лорен
- Дэйзи Ридли
- Жанель Монэ
- Зендайя
- Зои Дойч
- Зои Кравиц
- Изабель Юппер и Мария Грация Кьюри
- Изабель Юппер
- Йоланда и Анвар Хадид
- Кайли Дженнер
- Кара Делевинь
- Карен Элсон
- Карли Клосс
- Кати Ли
- Кейт Босуорт
- Кейт Хадсон
- Кендалл Дженнер
- Кери Расселл
- Керри Вашингтон
- Ким Кардашян
- Клэр Дэйнс
- Клэр Фой
- Крисси Тейген и Джон Ледженд
- Кэндис Свейнпол
- Кэсси Вентура
- Кэти Перри
- Кэти Холмс
- Ла Ла Энтони
- Лара Стоун и Кристофер Кейн
- Лара Стоун
- Леа Сейду
- Лесли Манн
- Ливия Джуджолли
- Лиза Мария Фалкон
- Лили Коллинз
- Лили Олдридж
- Лили-Роуз Депп
- Лина Данэм
- Лора Дерн
- Лора Оснс
- Лорен Санто Доминго
- Лю Вэнь
- Люпита Ньонго
- Мадонна
- Майкл Бакари Джордан
- Мегин Келли
- Минди Калинг
- Миранда Керр
- Мишель Монаган
- Мэгги Джилленхол
- Мэнди Мур
- Мэри Джей Блайдж
- Мэри-Кейт и Эшли Олсен
- Мэтью Райс и Кери Расселл
- Наоми Кэмпбелл и Эдвард Эннифул
- Наоми Уоттс
- Наталья Водянова
- Наташа Поли
- Ник Джонас
- Ник Кролл
- Ники Минаж
- Николя Гескьер и Дженнифер Коннелли
- Приянка Чопра
- Пэрис Джексон
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
- Райли Кио
- Рами Малек
- Рианна
- Риз Ахмед
- Риз Уизерспун
- Рик Оуэнс и Мишель Лами
- Рита Ора
- Руби Роуз
- Рут Негга
- Сальма Хайек
- Сара Полсон
- Саша Лейн
- Селена Гомес и The Weeknd
- Селена Гомес
- Селин Дион
- Серена Уильямс
- Систин Сталлоне
- Соланж Ноулз
- Софи Тернер
- София Ричи
- Стейси Мартин
- Стелла Максвелл
- Стелла Теннант
- Стивен и Эвелин Кольбер
- Тайлер и Кэмерон Уинклвосс
- Тейлор Хилл
- Том Брэди и Жизель Бюндхен
- Том Форд и Андреа Райсборо
- Томми и Ди Хилфигер
- Томми Хилфигер и Ди Оклеппо
- Тревор Ной
- Трэйси Эллис Росс
- Тэнди Ньютон
- Уиз Халифа
- Фаррелл Уильямс
- Фелисити Джонс
- Фрэнсис Бин Кобэйн и Кортни Лав
- Ханна и Эдди Редмэйн
- Хейли Беннетт
- Хейли Болдуин
- Хейли Стейнфилд
- Хелен Ласичан
- Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
- Хэлли Берри
- Хэмиш Боулз и Карен Элсон
- Чарли и Элизабет Шаффер
- Шон Комбс
- Эван Рэйчел Вуд
- Элизабет Бэнкс
- Эллисон Уильямс
- Эль Фэннинг
- Эми Шумер
- Эмили Ратаковски
- Эмма Робертс
- Эмми Россум
- Эндрю Рэннеллс
- Энсел Эльгорт
- Эшли Грэм
Итак, Met Gala состоялся, а значит, пришло время изучить образы, которые многочисленные знаменитости выбрали для выхода на красную ковровую дорожку. В этом году мероприятие было посвящено предстоящей ретроспективе Рей Кавакубо, однако не все гости вечера осмелились надеть наряд от Comme des Garcons для выхода в свет. Впрочем, образы многих звезд и так удивляли оригинальностью и смелостью. Особенно запомнилось темно-вишневое платье Кэти Перри от Maison Margiela. О том, какие наряды можно было увидеть на подступах к Метрополитен-музею, можно узнать из фотоподборки.
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