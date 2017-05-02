Светская хроника: Гости Met Gala 2017

Вчера вечером в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке состоялось одно из самых громких ежегодных событий модной индустрии.

1 / 161 Гости Met Gala 2017 :: Адвоа Абоа

Адриана Лима

Азиз Ансари

Алекса Чанг

Анна Винтур

Анна Кливленд

Белла Хадид

Бехати Принслу

Би Шаффер и Франческо Карроццини

Блейк Лайвли

Бобби Каннавале и Роуз Бирн

Бри Ларсон

Венди Денг

Гвенет Пэлтроу

Граймс

Грейс Хартцель

Гэбриел-Кейн Дей-Льюис, Пресли Гербер и Джордан Барретт

Дакота Джонсон и Алессандро Микеле

Дакота Джонсон

Даутцен Крус

Дерек Бласберг

Джейден Смит

Дженна Лайонс и Винсент Мазо

Дженнифер Лопес

Джереми Скотт и Мадонна

Джессика Честейн

Джиджи Хадид

Джо Джонас

Джоан Смоллс

Джордан Данн

Джули Маклоу

Джулианна Мур

Диана Крюгер

Диана фон Фюрстенберг

Дональд Гловер

Донателла Версаче

Донна Каран

Дри Хемингуэй

Дэвид и Лорен Буш Лорен

Дэйзи Ридли

Жанель Монэ

Зендайя

Зои Дойч

Зои Кравиц

Изабель Юппер и Мария Грация Кьюри

Изабель Юппер

Йоланда и Анвар Хадид

Кайли Дженнер

Кара Делевинь

Карен Элсон

Карли Клосс

Кати Ли

Кейт Босуорт

Кейт Хадсон

Кендалл Дженнер

Кери Расселл

Керри Вашингтон

Ким Кардашян

Клэр Дэйнс

Клэр Фой

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Кэндис Свейнпол

Кэсси Вентура

Кэти Перри

Кэти Холмс

Ла Ла Энтони

Лара Стоун и Кристофер Кейн

Лара Стоун

Леа Сейду

Лесли Манн

Ливия Джуджолли

Лиза Мария Фалкон

Лили Коллинз

Лили Олдридж

Лили-Роуз Депп

Лина Данэм

Лора Дерн

Лора Оснс

Лорен Санто Доминго

Лю Вэнь

Люпита Ньонго

Мадонна

Майкл Бакари Джордан

Мегин Келли

Минди Калинг

Миранда Керр

Мишель Монаган

Мэгги Джилленхол

Мэнди Мур

Мэри Джей Блайдж

Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Мэтью Райс и Кери Расселл

Наоми Кэмпбелл и Эдвард Эннифул

Наоми Уоттс

Наталья Водянова

Наташа Поли

Ник Джонас

Ник Кролл

Ники Минаж

Николя Гескьер и Дженнифер Коннелли

Приянка Чопра

Пэрис Джексон

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райли Кио

Рами Малек

Рианна

Риз Ахмед

Риз Уизерспун

Рик Оуэнс и Мишель Лами

Рита Ора

Руби Роуз

Рут Негга

Сальма Хайек

Сара Полсон

Саша Лейн

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес

Селин Дион

Серена Уильямс

Систин Сталлоне

Соланж Ноулз

Софи Тернер

София Ричи

Стейси Мартин

Стелла Максвелл

Стелла Теннант

Стивен и Эвелин Кольбер

Тайлер и Кэмерон Уинклвосс

Тейлор Хилл

Том Брэди и Жизель Бюндхен

Том Форд и Андреа Райсборо

Томми и Ди Хилфигер

Томми Хилфигер и Ди Оклеппо

Тревор Ной

Трэйси Эллис Росс

Тэнди Ньютон

Уиз Халифа

Фаррелл Уильямс

Фелисити Джонс

Фрэнсис Бин Кобэйн и Кортни Лав

Ханна и Эдди Редмэйн

Хейли Беннетт

Хейли Болдуин

Хейли Стейнфилд

Хелен Ласичан

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Хэлли Берри

Хэмиш Боулз и Карен Элсон

Чарли и Элизабет Шаффер

Шон Комбс

Эван Рэйчел Вуд

Элизабет Бэнкс

Эллисон Уильямс

Эль Фэннинг

Эми Шумер

Эмили Ратаковски

Эмма Робертс

Эмми Россум

Эндрю Рэннеллс

Энсел Эльгорт

Эшли Грэм

Итак, Met Gala состоялся, а значит, пришло время изучить образы, которые многочисленные знаменитости выбрали для выхода на красную ковровую дорожку. В этом году мероприятие было посвящено предстоящей ретроспективе Рей Кавакубо, однако не все гости вечера осмелились надеть наряд от Comme des Garcons для выхода в свет. Впрочем, образы многих звезд и так удивляли оригинальностью и смелостью. Особенно запомнилось темно-вишневое платье Кэти Перри от Maison Margiela. О том, какие наряды можно было увидеть на подступах к Метрополитен-музею, можно узнать из фотоподборки.