Светский бомонд собрался в Колумбийском Посольстве на показе Ellipse

6 сентября, двери Колумбийского Посольства распахнулись для представителей СМИ и светского бомонда.



Поводом для этого стала презентация новой коллекции бренда Ellipse - это женское нижнее белье и домашняя одежда класса люкc. Выбор места проведения показа был не случайным, родина бельевого бренда – Республика Колумбия.Основательница и креативный директор бренда Ана Патрисия Урреа впервые приехала в Россию для того, чтобы лично презентовать свою новую коллекцию «Оттенки души».

В своей резиденции гостей вечера встречал Посол Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро.



Новая коллекция, вдохновленная окружающей красотой, позволяет женщине продемонстрировать все богатство оттенков своей души. Она разделена на пять линий, пять оттенков души, которые дарят женщине огромное разнообразие дизайнов и силуэтов. Первый, Botanical, оттенок близости к природе, радостный и романтичный. Его дизайн характеризуют вышитые аппликации с цветочными мотивами и винтажные детали. Особенностью Botanical являются бюстгальтеры бралетт треугольной формы, украшенные кружевом и эластичным бархатом.

Особенное место в новой коллекции «Оттенки души» занимает линия для невест Celestial. Изделия этой линии необыкновенно женственны, полны спокойствия и ожидания. Корсеты, подвязки и пояса, так необходимые для свадебного наряда, представлены в этой линии в двух вариантах.

Третий оттенок коллекции – Creatiff. Это стиль, созданный специально для сильной и уверенной в себе женщины, которая не стесняется сияния своей красоты и любит необычные детали. Линию отличают структурированные силуэты и черно-красная гамма.

Вселенная Мечтательницы Ellipse вмещает в себя четвертый оттенок души новой коллекции, Boreal. Изделия этой линии декорированы блеском кристаллов Swarovski. Ее характеризуют необычные силуэты в черном и белом цвете.

Пятый оттенок называется Cosmic, аллюзия к женской сексуальности, воплощена в оригинальных комбинациях текстур, вышивки, металлических и прозрачных нитей. Cosmic представлен моделями бюстгальтеров без косточки и с мягкой чашкой, боди с открытой спиной и цветочными аппликациями.