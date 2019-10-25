Светящиеся сабо от Crocs и Pizzaslime

В рамках коллаборации бренды представили миру лимитированную серию классических сабо, светящихся в темноте. Они поступят в продажу в Croc Day, 23 октября. Для тех, кто любит Crocs, Croc Day – это еще один повод признаться в любви к бренду, опубликовав пост с хештэгом #CrocDay.

В этом году главным украшением «праздничной» модели станет специальный набор кастомизированных светящихся джиббитсов #CROCDAY IS LIT. Цвет самих сабо останется интригой до тех пор, пока не наступит ночь: угадать цвет при покупке невозможно. В комплекте с уникальной парой каждый покупатель получит ультрафиолетовый фонарик, с помощью которого сабо можно будет «зарядить».

«Мы бы не были теми, кто мы есть, без преданных поклонников, лояльных по отношению к бренду и любящих его всем сердцем. Они являются воплощением философии Сrocs «Будь собой», – поделился старший вице-президент и директор по маркетингу Crocs Теренс Рейли. – Уже не первый год любители Crocs по всему миру отмечают Кроктябрь, и в Сroc Day мне не терпится объявить старт продаж этих уникальных в своем роде сабо. Они действительно особенные и созданы специально для того, чтобы зажигать в Croc day и радовать наших покупателей».

«Crocs крутые, и у них очень преданные поклонники, по-другому и не скажешь, –признался один из основателей Pizzaslime, известный в профессиональном мире под своим необычным никнеймом Stoveman. – Это бренд, который подчеркивает индивидуальность и поддерживает самовыражение как никто другой. Вот почему обувь Сrocs популярна в уличной культуре, и нам нравится работать вместе».

23 октября с 10:23 утра по московскому времени лимитированные сабо будут доступны на сайте crocs.ru по цене 3 499 руб. Спешите: в прошлом году пару Crocs, выпущенную в честь Croc day, раскупили за два часа.