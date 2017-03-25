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Наталия Суворова

Свитшоты ТВОЕ весны 2017: сладкие фантазии

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  • 25 Марта 201710:03
Сюжеты: Твое

В новой коллекции ТВОЕ ставка сделана на главную слабость юных девушек, перед которой невозможно устоять – сладости. Толстовки с принтами, изображающими капкейки, мороженое и другие десерты – свежая и очень весенняя идея, подталкивающая к экспериментам: ведь мода – это увлекательная игра!

Новая коллекция свитшотов наступающего весенне-летнего сезона представлена динамичными асимметричными силуэтами и нежной десертной цветовой гаммой. Эффектные принты и элементы спортивного стиля позволят создать множество запоминающихся комплектов на каждый день. Смелые сочетания деликатных, будто припудренных, пастельных оттенков – актуальный ориентир для поклонниц спорт-шика.

Сенсацией социальных сетей и весенних городских улиц станет свитшот с изображением единорога – символа неуемного буйства фантазии и творчества миллениалов. А свитшот пудрового цвета с изображением капкейка в очередной раз укрепил позиции тренда на оригинальные концепции в одежде для молодых девушек.

 

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