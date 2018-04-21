Руководствуясь принципом «Комфорт – это новый премиум», ведущий европейский бренд нижнего белья sloggi® объявляет о глобальном запуске премиальной линейки s by sloggi®, в которой изысканная простота занимает место нарочитой сексуальности, а революционные, не имеющие аналогов материалы больше не нуждаются в «прикрытии» декором.Свежие представления о непревзойденном комфорте команда немецкого бренда нижнего белья sloggi® воплотила в новой линейке s by sloggi®, отличающейся простотой, утонченностью и приятными к телу материалами. «Мы решили бросить вызов устаревшим представлениям о том, что премиальное белье должно быть нарочито сексуальным, шелковым, кружевным и соблазнительным, и сместить акцент на материалы и их технологическую составляющую, а не декоративную. Эксперты в создании комфортного белья, мы полны решимости развеять миф о том, что комфорт и функциональность мешают созданию современного, чувственного и утонченного образа», - комментируют запуск линейки премиального повседневного белья в команде бренда. Линейку s by sloggi®, декларирующую приверженность принципу комфорта как новой роскоши, отличают премиальные материалы, которые обеспечивают максимальный комфорт благодаря утонченным вырезам и тщательно проработанной детализации. s by sloggi® включает четыре серии нижнего белья базовых цветов, названия которых начинаются с буквы, вынесенной в ее имя: serenity и silhouette – для женщин, sophistication и simplicity – для мужчин.
Свобода премиум-класса от sloggi
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- 21 Апреля 201810:59
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