Свобода премиум-класса от sloggi

Руководствуясь принципом «Комфорт – это новый премиум», ведущий европейский бренд нижнего белья sloggi® объявляет о глобальном запуске премиальной линейки s by sloggi®, в которой изысканная простота занимает место нарочитой сексуальности, а революционные, не имеющие аналогов материалы больше не нуждаются в «прикрытии» декором.