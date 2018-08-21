Свобода в стиле Dazed

Свои представления о премиум-комфорте креативная команда бренда sloggi® воплотила в имиджевой кампании, разработанной в сотрудничестве с независимым медиа-объединением Dazed вокруг обновленной премиальной линейки s by sloggi® сезона осень-зима 2018. Выполненная из высокотехнологичных материалов и декларирующая принцип комфорта как синоним новой роскоши, линейка s by sloggi® в новом сезоне готовит симметричный ответ в виде новой серии Symmetry, дополняющей уже существующие Silhouette и Serenity. В серию Symmetry – помимо сверхтонкой эластичной и упругой ткани – исследовательский отдел бренда «вживляет» технологию лазерной обработки швов и мягкие кружевные вставки с бархатистыми, приятными на ощупь краями, в Serenity – ультрамягкую «бесчувственную» ткань с эффектом второй кожи, а Silhouette делают особенно привлекательным гладкие шелковистые материалы в сочетании с чертежно-геометричным кружевом.

Фотографы Dazed «переводят» линейку s by sloggi® на понятный аудитории язык – и делают это просто и дерзко, подтверждая статус трендсеттеров в мире моды и современной культуры. На тот же статус, как подсказывает коллаборация с Dazed, может с полным правом претендовать и sloggi – как пионер, диктующий тренды в мире нижнего белья. В дизайн-команде бренда уверены: белье может быть сложным и тщательно проработанным с точки зрения технологий, но в то же время визуально простым и лаконичным. История, рассказанная s by sloggi® и Dazed, таким образом превращается в быль о комфорте премиум-класса, лишенном кричащих мотивов и вычурных силуэтов и тяготеющем к высокотехнологичному минимализму.