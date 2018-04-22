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Артем Кузелев

Связь моды и природы на выставке в Лондоне

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  • 22 Апреля 201814:32

В Музее Виктории и Альберта начнет работу экспозиция, рассказывающая о взаимосвязи модной индустрии и природы.

Выставочный проект Fashioned from Nature посвящен экологичности моды, природе как источнику вдохновения и использованию натуральных материалов в создании одежды. Куратором выставки лондонского Музея Виктории и Альберта стала Эдвина Эрман, известный специалист по моде XIX века. Для экспозиции Эрман отобрала более 300 предметов, которые не только отвечают на вопрос об экологичности в моде, но и наглядно показывают, как природные мотивы вдохновляют дизайнеров. Посетить проект можно 27 января 2019 года.

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