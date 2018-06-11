SWATCH представил новую коллекцию SKIN IRONY через чувственный перфоманс, созданный совместно с Юрием Квятковским.

Изящное сочетание классических форм, ультрасовременных контрастов и сияющих отблесков вечных материалов – это новая коллекция Swatch SKIN Irony. Впервые бренд выпустил стальную версию самых тонких часов Swatch с толщиной корпуса всего 5,8 мм. Презентация коллекции прошла в минувший четверг, 7 июня, на высоте 334 метров над землей: на 90-м этаже башни «Федерация» в Москва-сити гостям был представлен уникальный перфоманс, посвященный новой коллекции, который был создан специально для Swatch режиссером Юрием Квятковским.

«Это было невероятно!» - именно так гости отзывались об увиденном, покидая пространство, в котором проходил перфоманс: по одному они попадали в огромный таинственный куб, в котором им предстояло стать участниками откровенного диалога о самом ценном – о времени. Этот уникальный персональный иммерсионный опыт, который позволил в буквальном смысле «прочувствовать» каждый элемент новой коллекции Swatch, надолго запомнится гостям: в абсолютной темноте у каждого была возможность ощутить благородные фактуры вечных материалов, с использованием которых были созданы 8 моделей SKIN Irony.

«Через чувственный опыт метафорического диалога со временем, созданного совместно с режиссером Юрием Квятковским, мы хотели показать, что SKIN Irony – это не только зрительный, но и тактильный восторг», - отметила команда Swatch.

Оценить перфоманс, послушать эксклюзивный DJ-сет от Кирилла Иванова и, конечно, примерить новые модели часов пришли основательница журнала «Ветер» Вера Почуева, специалист по бренду и продвижению, диджей и блогер Лена Павельева, основательница и креативный директор агентства Sputnik Supervision Василиса Гусарова, модель Федор Гамалея, художница Алена Лавдовская, актриса Анастасия Денисова, основатель агентства Out Digital и блогер Роман Зарипов и многие другие.

«С новой коллекцией SKIN Irony мы создали новый эталон стиля», – говорит Карло Джорданетти, креативный директор Swatch. «SKIN Irony – олицетворение духа нового поколения, утонченный и изысканный дизайн. Это способ эффектно подчеркнуть свой собственный вкус и индивидуальность».