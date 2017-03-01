Вход
ADV
Интересно
Рекламные кампании (1094)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Сын солиста Oasis дебютирует в рекламе

  • 172
  • 0
  • 01 Марта 201710:58
Сюжеты: Рекламные кампании

Леннон Галлахер, который недавно начал карьеру манекенщика, получил свой первый рекламный контракт.

1 / 8
  • Joseph. Весна-лето, 2017

Впервые сына солиста группы Oasis мы увидели на прошлой Неделе мужской моды в Лондоне. Похожий на своего отца, Леннон Галлахер дебютировал на подиуме и почти сразу же подписал свой первый рекламный контракт. Теперь 17-летний парень представляет весенне-летнюю коллекцию марки Joseph. Снимал юного Галлахера фотограф Кэмпбелл Адди.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru