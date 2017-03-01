Сын солиста Oasis дебютирует в рекламе

Леннон Галлахер, который недавно начал карьеру манекенщика, получил свой первый рекламный контракт.
Впервые сына солиста группы Oasis мы увидели на прошлой Неделе мужской моды в Лондоне. Похожий на своего отца, Леннон Галлахер дебютировал на подиуме и почти сразу же подписал свой первый рекламный контракт. Теперь 17-летний парень представляет весенне-летнюю коллекцию марки Joseph. Снимал юного Галлахера фотограф Кэмпбелл Адди.
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